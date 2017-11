Dema alerta para as captações irregulares do Rio Araguaia

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 17:41

A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) apresenta procedimentos e investigações sobre captações irregulares de água ao longo do Rio Araguaia em Goiás. O titular da Dema, delegado Luziano Carvalho, explica que o maior problema do Rio Araguaia é que praticamente todos os lagos que o abastecem estão sendo usados de forma indevida por produtores rurais.

Em uma das propriedades visitadas pela Polícia Civil, os agentes constataram que uma só bomba captava, por segundo, 1.700 litros de água. Recentemente, segundo Luziano Carvalho, a Dema indicou 20 grandes produtores rurais por desmatamento, utilização indevida de nascentes, construção de represamentos, e captação de água sem a devida licença para a irrigação.

“Em Luiz Alves, por exemplo, estão drenando água que deveria estar indo para o rio, e matando os peixes, sem qualquer controle. Querem a água apenas para irrigar plantações, ou matar a sede do gado. Com isso, já existem hoje vários pontos do Araguaia naquela região que podem ser atravessados a pé”, pontuou o delegado. O próximo passo, segundo ele, é cercar todos os lagos e nascentes do Araguaia.

Assessoria de Imprensa da Polícia Civil