Desafio dos Romeiros abre a Festa de Trindade 2017

Data de publicação: 17 de junho de 2017 - 11:02

Para abrir a Festa de Trindade em grande estilo, será realizado o Desafio dos Romeiros, uma das provas de atletismo mais importantes da região. É a quarta vez consecutiva que o evento esportivo marca o início dos festejos. A partir deste ano, ele está inserido no calendário oficial da cidade. A corrida entre Goiânia e a Capital da Fé ocorre neste domingo, dia 18, na Rodovia GO-060, e é aberta a todas as idades. A concentração de atletas ocorre a partir das 7h e a largada será às 8h.

Organizador do evento, Dorival Lobo afirma que o trato com os atletas será diferente, uma verdadeira acolhida. “Preparamos uma atividade para a família toda, inclusive àquelas que desejam professar a sua fé. É importante mesclar o universo running com a devoção, por se tratar de uma cidade referência no turismo religioso. Por isso é importante ressaltar que o trajeto pode ser feito caminhando ou correndo, para que haja essa associação com a romaria até Trindade.” A previsão é que 800 pessoas participem da prova.

A concentração de atletas está marcada para às 7h, no trevo de Goiânia, para aqueles que farão o percurso de 16km. “Os participantes que vão fazer o trajeto de 7km devem se reunir em frente à fábrica da Coca-Cola”, explica Dorival. É importante frisar que o Desafio dos Romeiros é chancelado pela Federação Goiana de Atletismo.

Inscrições

Para participar do evento, inscrições são realizadas no site www.ticketagora.com.br e o valor é R$ 70 + 2 kg de alimento não perecível que serão doados à obra de caridade da Vila São Cottolengo. O participante garante um kit com camiseta em tecido tecnológico, número no peito e chip. Haverá também acompanhamento médico, fisioterapêutico e pontos com água ao longo do trajeto. Ao final, todos receberão medalhas, lanchinho energético e premiação com troféus para os primeiros colocados.