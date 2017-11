Desembargador com atuação em Goiás toma posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 9:12

Com o auditório repleto de goianos, o governador Marconi Perillo participou na tarde da quinta-feira, dia 09, da posse do desembargador Breno Medeiros no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em solenidade no Plenário Arnaldo Süssekind, em Brasília. “Estou muito feliz com a representação dos goianos nos tribunais. São homens e mulheres cultos e talentosos”, disse Marconi, observando que isso é motivo de orgulho para Goiás.

Paranaense de nascimento, Breno Medeiros, foi promotor de Justiça em seu estado natal e atuou como juiz em Goiânia (9ª Vara do Trabalho) antes de assumir o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás), em outubro de 2009.

Foi convocado para atuar no TST entre 2014 e 2015. O magistrado possui especialização em Engenharia da Qualidade (MBA), pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Foi vice-presidente e corregedor do TRT-GO no biênio 2015-2017 e, em fevereiro deste ano, assumiu a Presidência daquela Corte. Ocupa ainda o cargo de conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), representado a Região Centro-Oeste.

Breno Medeiros, que antes da nomeação atuava como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ocupará vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen.

Participaram da solenidade, além do presidente do TSE, ministro Ives Martins Granda Filho, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a goiana Laurita Vaz, todo o corpo de ministros do TSE, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, juízes do trabalho e autoridades do Judiciário de todo o País.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás