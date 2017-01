Detran vai monitorar aulas práticas e teóricas

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 18:10

O Departamento de Trânsito de Goiás abre credenciamento para empresas interessadas em fornecer solução de telemetria para os Centros de Formação de Condutores (CFCs) no Estado. As credenciadas deverão equipar os veículos e salas de aulas teóricas com soluções que viabilizem coleta biométrica, de imagem, registro de plano de aula, georreferenciamento e o armazenamento dos dados no sistema Detran.

Além de auxiliar a fiscalização do cumprimento da carga horária das aulas práticas e teóricas, a medida permitirá melhor formação dos condutores no Estado. O sistema possibilitará o cruzamento de dados dos planos de aulas com os resultados das provas práticas, por exemplo. Com isso, será possível saber com transparência e exatidão os fatores que mais influenciam na reprovação dos candidatos.

No ano passado, no Estado, 53% dos candidatos à CNH foram aprovados na prova prática de direção. Em Goiânia, esse índice foi ainda menor 34%. “Teremos vários dados para mensurar e melhorar a aprovação com base na análise crítica dos planos de aula e das provas práticas”, afirma o presidente do Detran, Manoel Xavier Ferreira Filho.

O presidente afirma ainda que a meta é elevar o índice de aprovação, melhorando as condições de aprendizado e formando condutores para enfrentar com segurança as adversidades do trânsito. Até o final do ano, todos os CFCs devem contar com câmera, GPS, tablet e coletor biométrico nos veículos. As salas de aulas também contarão com os equipamentos, com exceção do georreferenciamento.

Os interessados no credenciamento devem consultar a Portaria nº 643 no site do Detran. Podem participar empresas privadas que cumprirem todos os requisitos estabelecidos no documento, que inclui a criptografia dos dados.

Mais informações: (62) 3272-8007