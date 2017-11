Dia Mundial do Diabetes tem ação especial no Parque Areião

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 17:14

O diabetes é uma doença silenciosa que levou a morte em Goiás, em 2015, 1.696 pessoas em decorrência de complicações. Em 2016, 7.241 pacientes foram internados e R$ 3 milhões gastos com tratamento na rede de Saúde. A faixa etária mais atingida está acima dos 50 anos, o que corresponde a 55,1% do total de pessoas que vão parar nos hospitais em decorrência da enfermidade. O alerta é da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás que realizará nesse sábado, dia 11, das 8h às 12h, no Parque Areião (Vila Ambiental), o 1º Circuito em Goiânia, para marcar o Dia Mundial do Diabetes com atividades específicas de conscientização e prevenção contra a doença considerada uma das epidemias mundiais do século XXI.

O Diabetes Mellitus é um grupo de alterações metabólicas caracterizado por hiperglicemia resultante de defeitos na secreção de insulina, na ação da insulina ou em ambos. “Essa doença é gravíssima. Além das mortes, pode causar derrame, cardiopatias, cegueira, infarto agudo do miocárdio, doenças renais e insuficiência circulatória nos pés que desencadeiam amputação de membros inferiores”, alerta a coordenadora de Doenças e Agravos não Transmissíveis da SES-GO, Selma Alves Tavares de Oliveira.

No Parque Areião haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia e uma oficina sobre alimentação saudável com palestra educativa que mostrará o valor nutricional dos alimentos industrializados ricos em gorduras, açúcar e sal. “Será uma aula de conscientização. É bem impactante quando mostramos a quantidade de gordura, por exemplo, que realmente se desprende de um determinado alimento”, explica Selma.

Goiás

Em Goiás, no ano de 2000 a mortalidade foi de 14,9 para cada 100 mil/habitantes, subiu para 25,7 óbitos para cada 100 mil/habitantes em 2015, com um aumento de 30,4% no coeficiente de mortalidade em relação a 2000. Nas estatísticas, as mulheres lideram o ranking de mortalidade por essa patologia.

Segundo a especialista, o aumento crescente da incidência e prevalência do diabetes é atribuído ao envelhecimento populacional e aos avanços no tratamento da doença, mas, especialmente, ao estilo de vida atual, caracterizado por inatividade física e hábitos alimentares que predispõem ao acúmulo de gordura corporal que leva ao sobrepeso e obesidade e, ainda associado ao estresse. “ É preciso tirar pelo menos 30 minutos por dia para atividade física e controlar a ingestão de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal. O mais importante é evitar a obesidade que é fator desencadeante, primordial”, diz Selma.

Estima-se que o diabetes atinja mais de 10 milhões de pessoas no Brasil e em Goiás mais de 320 mil pessoas, 7,4% da população acima de 18 anos. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2006, o índice de brasileiros que estavam acima do peso era de 43%, em 2015 esse índice passou para 53,9% e 18,9%da população está obesa (VIGITEL, 2015).

São parceiros do projeto, no Parque Areião, a Universidade Federal de Goiás (UFG), a PET/NUT- Programa Especial de Treinamento de Nutrição (programa de bolsista da UFG), LANUTRI- Liga Acadêmica de Nutrição, FANUT- Faculdade de Nutrição, UNIP- Universidade Paulista, com apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Instituto Saúde Integral, Saneago e Guilherme Prudente Assessoria.

Serviço: Dia Mundial do Diabetes

Local: Parque Areião (Vila Ambiental)

Horário: das 8h às 12h