Diário Oficial do Estado publica resultado de sorteio da Nota Goiana

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 16:55

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 1, a homologação do resultado do 32º sorteio da Nota Fiscal Goiana, realizado no final de outubro. Os nomes dos 151 sorteados constam em Portaria da Secretaria da Fazenda. Com a divulgação, começa a contar o prazo de 90 dias que eles têm para solicitar o pagamento dos prêmios, conforme prevê o regulamento do programa. Para consultar os nomes basta acessar www.diariooficial.abc.go.gov.br, páginas 30,31 e 32.

O coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula, explica que para pedir o pagamento dos prêmios basta acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, acessar o menu Resgate e preencher os dados da conta bancária para onde a Sefaz irá transferir o dinheiro do prêmio. Qualquer dúvida o participante pode ligar para: 4000-1000 (Goiânia e região metropolitana) ou 0800 942 9011 (demais cidades).

Prêmios

Todo mês, a Secretaria de Estado da Fazenda sorteia um total de R$ 300 mil por meio da Nota Goiana, assim distribuídos: 1 prêmio de R$ 200 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 (valores brutos). Além disso, uma entidade ganha prêmio de R$ 50 mil.

Comunicação Setorial – Sefaz