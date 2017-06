Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda fazem show de encerramento do Fica 2017

Data de publicação: 18 de junho de 2017 - 18:02

A cidade de Goiás recebe o projeto Bossa Negra dos artistas Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda para o encerramento no 19º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2017). Após todas os debates, palestras e exibições de filmes, no domingo (25) será o momento de fechar com chave de ouro o Fica 2017 na Praça de Eventos.

O espetáculo percorreu diversas cidades do Brasil e do exterior e em 2015 ganhou o Grammy Latino de Melhor Música Brasileira com a canção de mesmo nome “Bossa Negra”, composta por Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda e Marcos Portinari.

Com forte apelo da percussão e do samba, Bossa Negra é um resgate do olhar brasileiro universal. Em diversas apresentações, a dupla contou com o intercâmbio cultural de grandes nomes da música como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chucho Valdés, Silvia Pérez e Carminho, entre outros.

Em um dueto emocional, a voz icônica do sambista Diogo Nogueira se une com o choro e jazz de Hamilton de Holanda em uma junção do que há de melhor desses dois artistas

Diogo e Hamilton

A ideia do projeto “Bossa Negra” surgiu em 2009, quando o cantor e o bandolinista fizeram um duo numa apresentação em Miami, nos Estados Unidos. Sem ensaio e com um repertório montado na hora, o show rendeu frutos. O nome do projeto nasceu naquele mesmo dia e como tempo amizade entre os artistas se solidificou.

Diogo Nogueira é filho do sambista João Nogueira, nasceu no meio da música. Multiartista, Nogueira é compositor, musicista e apresentador de televisão. Já recebeu diversos prêmios Grammys Latinos de melhor artista revelação em 2008 e de melhores álbuns de Samba.

Hamilton de Holanda é um bandolinista e compositor. Nasceu no Rio de Janeiro e foi ainda criança para Brasília – onde iniciou no mundo da música. São mais de 36 anos de música e prática de choro e samba. De estilo único, Holanda ficou conhecido mundialmente ao adicionar duas cordas extras no Bandolim, sendo 10 no total. Reinventa o bandolim e liberta o emblemático instrumento brasileiro do legado de algumas de suas influências e gêneros.

Serviço:

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda

Bossa Negra

Quando: 25/06, às 20h

Onde: Praça de Eventos Beira Rio, cidade de Goiás – GO.

Entrada franca

Comunicação Setorial Seduce