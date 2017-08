Diretores da ABC participam de reunião na TV Cultura

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 8:47

O presidente interino da Agência Brasil Central, Paulo Valério, e a diretora de Telerradiodifusão, Abadia Lima, participam nesta quarta-feira, dia 23, na TV Cultura, em São Paulo, de uma reunião para tratar de assuntos de interesse da rede pública de televisão. O encontro promovido pela fundação Padre Anchieta – TV Cultura, tem a participação das outras emissoras públicas estaduais.

Com uma pauta extensa, os executivos vão tratar da autorização da Multiprogramação, a situação da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais e a possibilidade de criação do Fórum de Emissoras Públicas, entre outros.

Ainda em São Paulo, os diretores da ABC, a gerente de Núcleo da TBC, Susete Amâncio, o coordenador de Programação, Lourenço Tomazete e o coordenador de Apoio Técnico, Alexandre Momotuk, também vão participar da Feira Set Expo 2017, no Expo Center Norte, até o dia 24.

Set Expo 2017

É o maior evento de negócios e de tecnologia para broadeast e novas mídias da América Latina, com objetivo de apresentar e discutir as inovações técnicas, as regulações e os novos produtos do mercado audiovisual, cobrindo toda a cadeia de produção, da criação até a distribuições. Como parte da programação da Set Expo 2017 acontece também o 29º Congresso de Tecnologia que é o mais importante fórum sobre tendências em tecnologia e em negócios nas áreas de conteúdo.

A Televisão Brasil Central é uma unidade da Agência Brasil Central/ABC.

