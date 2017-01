Sai o resultado final do Fundo de Cultura

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 17:02

O Governo de Goiás disponibilizou R$ 6,3 milhões para serem investidos nos seis editais do Fundo de Arte e Cultura. Foram contemplados 87 projetos culturais que estarão disponíveis no primeiro bloco. A lista foi divulgada nesta sexta-feira, dia 6, pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), gestora do Fundo.

Os contemplados são das áreas de literatura (24), circo (11), hip hop (11), novos artistas (25), museus – arquivos e bibliotecas (7), e patrimônio imaterial – cultura popular (9). Os aprovados deverão entregar a documentação exigida no item 11 dos editais, de 6 a 23, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) ou via Sedex (endereço no edital).

A lista oficial com os contemplados e o novo cronograma estão disponíveis no site do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

De acordo com o edital, o descumprimento na entrega da documentação completa ou a entrega fora do prazo acarretarão a desclassificação e a imediata convocação do primeiro projeto suplente. Conforme o cronograma foram selecionados 104 projetos, dos quais aprovados os 87, isso porque na área da literatura não foram aprovados todos, já previsto no edital, por não obterem pontuação suficiente.

O valor total dos recursos será creditado na conta do Fundo e no final do processo dos cinco blocos serão chamados os suplentes.

O valor total dos recursos será creditado na conta do Fundo e no final do processo dos cinco blocos serão chamados os suplentes.

Mais informações: (62) 3201-4980