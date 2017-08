Documentário de Walter Carvalho estreia no Cine Cultura nesta quinta

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 15:06

O novo documentário do cineasta Walter Carvalho, Um Filme de Cinema, é a novidade da semana na programação do Cine Cultura, em Goiânia. A obra estreia nesta quinta-feira, dia 31, às 17 horas. Na sala também estão em cartaz os longas Corpo Elétrico, que entra em sua terceira semana, um dos melhores públicos do ano; e ainda as produções Mulher do Pai e O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Mäki, que entram em sua última semana de exibição.

Em Um filme de Cinema, como o título sugere, o roteiro surge entre conversas com cineastas, cujo cenário é uma sala cinematográfica abandonada e em ruínas no interior da Paraíba. A trama ganha corpo em meio a depoimentos do romancista e dramaturgo Ariano Suassuna e de inúmeros realizadores, como Bela Tarr, Júlio Bressane, Ruy Guerra, Jia Zhang-ke e Karim Aïnouz. Eles discutem questões sobre a linguagem e as diversas nuances cinematográficas.

Outras três produções na grade do cinema, oferece ao público opções de entretenimento, com sessões diárias. Na obra Corpo Elétrico, o destaque é Elias (Kelner Macêdo), dono de uma fábrica de roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba e passa os dias entre o trabalho e encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre seu futuro, o rapaz começa a ficar cada vez mais próximo dos funcionários de sua empresa e vê os amigos seguirem caminhos diferentes do seu.

A difícil relação entre pai e filha marca o roteiro de Mulher do Pai. A história mostra o drama da adolescente Nalu (Maria Galant), que precisa cuidar do pai cego, após a morte da avó que os criou como irmãos. Quando Ruben (Marat Descartes) percebe o amadurecimento da filha, surge uma desconcertante intimidade entre eles. Mas com a chegada de Rosário, o ciúme ganhará espaço na vida de ambos.

Já o longa O Dia Mais Feliz na Vida Olli Mäki põe em cena a trajetória de um atleta que vive um dilema entre o esporte e a vida pessoal. A obra foi vencedora da mostra paralela do Festival de Cannes do ano passado.

O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica. O ingresso da sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Todas as segundas-feiras têm preço promocional de R$ 4.

Confira a programação de 31/8 a 6/9

15 horas: Corpo Elétrico

17 horas: Um Filme de Cinema

19h10: Mulher do Pai

21 horas: O Dia Mais Feliz na Vida Olli Mäki

Comunicação Setorial Seduce Goiás

Mais informações: (62) 3201-3004 / 3027