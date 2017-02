Doe Sangue Pelo Seu Time vai reforçar estoque do Hemocentro

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 10:10

O Hemocentro de Goiás ganhou um grande aliado na captação de sangue para reforçar os estoques da unidade. É a campanha Doe Sangue

Pelo Seu Time, promovida pela TV Anhanguera em parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGF). A campanha é uma disputa entre as torcidas do estado para ver quem vai marcar mais pontos de solidariedade.

Para participar, os torcedores goianos deverão procurar o Hemocentro de sua cidade até 5 de maio para doar sangue. Na ficha de cadastro, haverá um espaço para indicação do time do doador. Ao longo do Campeonato Goiano 2017, a emissora de televisão irá mostrar o placar das doações e incentivar as torcidas a entrarem na disputa.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Outra condição é estar descansado e ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação. Também é preciso alimentar-se bem e não consumir alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

De acordo com o Hemocentro, não podem doar sangue as pessoas que têm ou tiveram hepatite, doença de chagas, malária, sífilis ou HIV (Aids). Grávidas também não estão aptas para a doação.

Mais informações: (62) 3201-3739