Dupla sertaneja visita o Crer e doa violão para ser leiloado

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 12:07

A dupla sertaneja Matheus & Kauan visitou o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) e, a convite do supervisor multiprofissional de reabilitação, Eduardo Carneiro, conheceu os serviços da instituição, a oficina ortopédica, ginásios de reabilitação, postos de internação, unidade de terapia intensiva (UTI) e recepções.

Os cantores ficaram impressionados com a estrutura e o atendimento do hospital. “Temos que agradecer essa oportunidade que nos foi dada. Somos de Goiânia e não conhecíamos o Crer. Um Centro com equipamentos de última geração e profissionais comprometidos, que são verdadeiros anjos que cuidam com carinho de todos os pacientes”, destacou Matheus.

Na visita desta quarta-feira, 21, a dupla distribuiu CDs e DVDs, atendeu pedidos de fotos de pacientes, colaboradores e cantou trechos das músicas de sucesso. “É muito gratificante ver o sorriso estampado no rosto de cada paciente, que mesmo na luta diária para a recuperação, a gente vê a força de vontade de melhorar logo. Esse lugar é maravilhoso”, ressaltou Kauan.

Ao final, os cantores autografaram um violão para ser leiloado e ajudar o Crer. “Podem contar com a gente, vamos ajudar a divulgar o hospital e atrair mais e mais pessoas para apoiar e abraçar essa instituição que transforma milhares de vidas”.

Mais informações: (62) 3232-3138

*Núcleo de Comunicação do Crer