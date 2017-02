É grande a procura pelo processo seletivo da Seduce

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 18:05

Abertas nesta sexta-feira, dia 3, as inscrições ao processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para apoio administrativo da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Nesse primeiro dia foi grande a procura dos interessados, o que provocou congestionamento no site da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) onde são feitas as inscrições. São oferecidas 5.910 vagas.

O gerente de Recrutamento e de Seleção da Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo e responsável pelo processo seletivo da Seduce, João Francisco Alves, conta que foram feitos mais de 20 mil acessos nesta sexta-feira, resultando em congestionamento. Ele lembra que as inscrições vão até as 23h50 do próximo dia 23.

“Portanto, ainda há bastante tempo, sem necessidade de correria”, pondera. Ele alerta ainda aos interessados em concorrer a uma das vagas para que leiam primeiramente os editais – acesse nos links abaixo. “Isso vai evitar que na hora da inscrição ocorra algum transtorno, como falta de documentos ou cumprimento de exigências que possam até mesmo eliminar o interessado do certame”. Segundo ele, muitos procuram para fazer as inscrições sem as informações necessárias e constantes dos dois editais.

As provas serão realizadas pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo. Veja aqui o edital. As 5.910 vagas são para contratação temporária de pessoal distribuídas nas funções de auxiliar de secretaria, motorista, merendeira, higienizador, auxiliar de serviços gerais e vigia e serão preenchidas de acordo com o quantitativo de cada município/localidade do Estado, conforme previsto no anexo 1 do edital.

A remuneração será de R$ 937,00, referente ao salário mínimo atual, para todas as funções. A vigência do contrato, em caráter administrativo com a Seduce, será de um ano, mas prorrogável por igual período pela Segplan, caso seja solicitada pela Seduce. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para todas as funções e poderá ocorrer em três turnos, de acordo com as especificidades e as necessidades das escolas da rede pública estadual, na qual o candidato for lotado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 10,00 para todos os cargos/funções. O candidato deve se inscrever para apenas uma vaga. Após a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto, pagável na rede bancária credenciada (Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob e Sicredi).

O boleto estará disponível na Área do Candidato, e deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição, e pago até o dia 24 de fevereiro. As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. A seleção dos candidatos será realizada em duas fases: análise curricular e comprovação da documentação.

Mais informações: (62) 3201-3004