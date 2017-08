Workshop Rodoviário da Agetop começa nesta quarta-feira

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 8:46

A edição 2017 do Workshop Rodoviário, promovido pela Agetop em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER), começa nesta quarta-feira, dia 30. A abertura do evento, que será realizado no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva, às 9 horass, terá a presença do presidente da Agetop, Jayme Rincón. Ele abordará sobre os avanços conquistados pelo Programa Goiás na Frente e pelos Programas Rodoviários. Após as apresentações será aberta a feira de equipamentos e os estandes.

O Workshop prossegue até sexta-feira, dia 01, no mesmo local, com palestras diversas. A primeira, às 14hs da quarta-feira, 30, será proferida por Cláudio Garbi, denominada “Perspectivas Econômicas do Brasil”. Em seguida, a engenheira Alessandra Luciano Carvalho, da Agetop, falará sobre o “Sistema de Fiscalização de Obras Rodoviárias (FOR)”. Na quinta-feira, 31, às 8hs, o diretor de Manutenção da Agetop, Francisco Humberto Moreira, abordará o Programa de Manutenção e Restauração Rodoviária que é desenvolvido em Goiás.

A programação segue com palestras que abordarão asfalto borracha, maquinário rodoviário, operação nas rodovias pelas polícias rodoviárias federal e estadual, sinalização, trânsito, novas tecnologias, pontes e impacto da rodovia na mobilidade urbana. Uma área de estandes e de equipamentos apresentará novos produtos e insumos, além de máquinas com tecnologia avançada.

Mais informações: (62) 3265-4016/ 4050/ 4291

Assessoria de Comunicação da Agetop