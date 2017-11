Educação entrega equipamentos de proteção individual

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 17:11

Para garantir segurança aos funcionários que atuam na merenda e na área de serviços gerais das escolas da rede pública estadual, a secretária Raquel Teixeira entregou na tarde desta terça-feira, dia 7, kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Composto por avental de PVC, capa de chuva, luvas de látex (P, M e G), luvas de vinil (tamanho único), luvas térmicas (tamanho único), óculos de segurança, respirador PFF1 (poeira), respirador PFF2 (névoa), protetor solar e sapatos de segurança, o kit será distribuído às escolas das Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte (Creces) de Goiânia, Anápolis, Jataí e Quirinópolis que estão integradas ao Sesmt.

A entrega dos EPI’s está de acordo com a lei estadual nº 19.145/2015 e o valor total do investimento foi de R$ 315.137,38. Na abertura do evento, Raquel Teixeira destacou que os equipamentos chegam às escolas para reforçar a segurança não só do pessoal da merenda e de serviços gerais, mas também dos alunos, professores e gestores. A secretária entregou simbolicamente os kits para os coordenadores regionais de Anápolis, Sonja Maria Lacerda, Marcelo Ferreira de Oliveira (Goiânia), Marina Silveira (Jataí) e José Jorge Cavalcante Filho (Quirinópolis).

A solenidade foi no auditório do Condomínio das Superintendências e contou com as presenças de gestores, e coordenadores regionais, dos superintendentes João Batista Peres Júnior (Ensino Médio) e Rivael Aguiar Pereira (Gestão, Planejamento e Finanças); além do coordenador do Sesmt (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), Maicon Correia Queiroz; e do supervisor da Gerência de Saúde e Prevenção do Estado (Secretaria de Planejamento), Hamilton Nunes de Jesus.

Segurança

O superintendente Rivael Aguiar Pereira lembrou que acidentes de trabalho são imprevistos que podem acontecer em qualquer ambiente e por isso a importância da aquisição dos kits de segurança. Para Maicon Correia Queiroz, coordenador do Sesmt/Seduce, destacou que a atuação da equipe dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho é rigorosa nas escolas e nas Coordenações Regionais que possuem Sesmt próprio. “Temos dado muita atenção a isso em respeito à segurança de todos os servidores que atuam nas instituições de ensino, Coordenações Regionais e nos vários departamentos da Secretaria”.

Foto: Leoiran