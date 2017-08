“Educação pública estadual em Goiás é modelo para o Brasil”, diz Viviane Senna

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 20:24

A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, afirmou nesta quinta-feira, dia 24, em Goiânia, durante assinatura de parceria técnica entre o Governo de Goiás e a organização sem fins lucrativos que ela dirige, que “a educação que o governador Marconi Perillo promove em Goiás é top e modelo para o Brasil”. Marconi, Viviane e a secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, estabeleceram parceria técnica para o reforço da grande curricular dos alunos da rede estadual com foco na cidadania, na inclusão e na geração de oportunidades.

“A chave do sucesso é a oportunidade, e a atuação do governador na Educação é modelo na geração de oportunidades”, disse Viviane, em palavras reforçadas pelo economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do Insper, Ricardo Paes de Barros, que na palestra apresentada durante o evento mostrou estudo que mostra que Goiás se mantém nas primeiras posições do ranking nacional em resultados da educação para os alunos da rede estadual. Além de liderar o Ideb, o estudo do Insper feito por Paes de Barros mostra proficiência dos alunos em matemática, língua portuguesa e ciências. “Isso mostra que a educação em Goiás dá resultado”, disse.

Governador assinou convênio com o Instituto Ayrton Senna para fomentar ações que reforcem ainda mais a formação dos alunos da Rede Pública de Ensino. A educação pública de Goiás trabalha com o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos estudantes, que consiste na interpretação de textos, leitura, domínio das operações básicas da matemática e ciência voltada para a vida. A parceria visa ultrapassar os limites das habilidades cognitivas.

“O objetivo central é desenvolver o estudante em todas as áreas, para a formação de um cidadão pleno, para que todas as lacunas de sua formação espiritual, emocional ou familiar sejam supridas. O professor não é mais o fornecedor de aula. Ele é o garantidor da formação do aluno”, disse a secretária Raquel Teixeira. O Instituto Ayrton Senna vai prestar assessoria técnica para a Seduce trabalhar as competências socioemocionais na Rede Estadual de Educação. “A partir dessa parceria tanto os nossos alunos como os professores terão material, orientação e formação para trabalharem não só as habilidades cognitivas, mas também outras habilidades para que a formação aconteça de forma integral”, explicou o professor e superintendente de Gestão Pedagógica da Seduce, Marcelo Gerônimo Rodrigues de Araujo.

Metodologia

A parceria entre a Seduce e o Instituto Ayrton Senna tem seis módulos e também prevê um estudo aprofundado da rede estadual com base no levantamento de dados educacionais. Serão levados em conta alguns fatores prioritários, como o progresso de aprendizagem do aluno, a infraestrutura das escolas e a distribuição de professores. “Goiás é uma exceção à regra no Brasil porque os estudantes daqui são privilegiados”, salientou Viviane Senna.

Marconi ressaltou que Viviane Senna “materializou o sonho do seu irmão, que se foi muito novo, da melhor maneira possível. Você não age por ideologia, mas por convicção, pela vontade de construir um Brasil melhor. Você materializou o sonho dele de forma extraordinária”. O governador lembrou que, há 18 anos, “nós tivemos a honra de termos o Instituto Ayrton Senna ao nosso lado, com o Acelera Goiás, que foi uma história de muito sucesso”.

Viviane argumentou que “a chave do sucesso é a oportunidade. Essa frase é do meu irmão Ayrton Senna. Ele teve a sorte de nascer numa família que deu as oportunidades que ele precisava. Essa é a nossa missão, dar oportunidade a todos os brasileiros”.

O economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do Insper, Ricardo Paes de Barros, ministrou a palestra “Produtividade e Educação”. Ele teceu comentários sobre o cenário educacional do Estado. “Goiás tem um sistema educacional que abriga e promove o jovem, com um dos índices mais altos de aprovação. Goiás tem a terceira melhor nota do país nesse quesito. No índice do Pisa, Goiás está em 6.º lugar em leitura, 6.º em matemática e 7.º em ciência”, afirmou, durante a palestra.

Instituto Ayrton Senna

O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos que trabalha, há mais de 20 anos, para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação, com a missão de desenvolver o ser humano por inteiro. A ideia partiu do sonho do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um Brasil melhor. A instituição e dirigida por Viviane Senna, irmã do piloto.

Viviane afirmou que “a melhor maneira de mudar o mundo é pela educação”. Ela usou a metáfora do casamento: “O casamento é um exemplo dessas habilidades que vamos desenvolver nos estudantes. Para que um casamento dê certo, é preciso ter flexibilidade, criatividade e persistência. É preciso ter habilidades emocionais para se chegar a algum lugar”.

O governador Marconi Perillo encerrou o encontro com uma frase de Ayrton Senna. “Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá”.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás