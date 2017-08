Em Brasília, Marconi e presidente do TJ-GO discutem ampliação de parcerias com presidente da Caixa

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 22:02

O governador Marconi Perillo e o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, foram recebidos nesta segunda-feira, dia 21, pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, na sede do banco em Brasília. Na pauta, a ampliação das parcerias com o Estado de Goiás e a possibilidade de a Caixa ser o banco oficial do TJ-GO.

“Assim como o governo do Estado, o presidente do TJ-GO tem interesse em ter a Caixa como parceiro na conta única de lá”, afirmou Marconi Perillo. “O Governo de Goiás é o maior cliente da Caixa Econômica Federal no Brasil. E nós também temos interesse em ampliar nossas parcerias”.

Novas parcerias

O governo de Goiás, que contraiu recentemente R$ 600 milhões em empréstimos junto à Caixa, como forma de ampliar o Programa Goiás na Frente na área de Habitação para construção de 30 mil casas em todas as regiões do Estado, deve ampliar as parcerias.

“Viemos tratar de assuntos relativos a investimentos da Caixa em Goiás do programa Minha Casa Minha Vida e saneamento básico e também de novas parcerias com o governo estadual, com o Tribunal de Justiça e outros poderes goianos”, destacou o governador.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás