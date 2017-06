Em Novo Gama, José Eliton participa da 44ª edição do programa Ação Cidadã

Data de publicação: 18 de junho de 2017 - 10:45

O vice-governador José Eliton participou na manhã de sábado,dia 17, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, da 44ª edição do programa Ação Cidadã, que visa ampliar o acesso da população aos direitos sociais. Entre as prioridades está o atendimento a cidades distantes dos grandes centros ou que não dispõem de unidades de Vapt Vupt para a oferta de serviços públicos de forma ampla.

“Levamos o programa a todos os municípios que necessitam, e definimos as ações junto com os prefeitos de cada região”, disse José Eliton. “Pretendemos, cada vez mais, melhorar o acesso da população goiana a esses serviços”, completa.

O programa traz benefícios à população do município e da região, com serviços como emissão de documentos civis, assistência jurídica, Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente e orientação para inclusão em programas sociais, entre outros. Esta edição faz parte das comemorações dos 22 anos de emancipação do município.

O vice-governador José Eliton visitou também as obras de construção da Escola Estadual Mont Serrat Padrão Século XXI, em parceria dos governos estadual e federal. Esteve, ainda, no canteiro de obras de reconstituição da área erodida no Bairro Lago Azul, onde será construído um parque público.

Comunicação Vice-Governadoria