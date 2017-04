Em um ano, Goiás ampliou o ingresso de jovens no Ensino Superior e a renda per capita da população

17 de abril de 2017

O governador Marconi Perillo convocou todos os integrantes do primeiro escalão do Governo do Estado para uma reunião do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador na qual foi apresentado um balanço dos indicadores sociais e econômico para avaliação das ações do Governo de Goiás (evolução 2014/2015). Nesse período, o Estado incluiu mais jovens no Ensino Superior, diminuiu o analfabetismo, melhorou a escolaridade média da população adulta,

O estudo foi feito pela Macroplan, usando 13 indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, três do DataSUS e um do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 14 indicadores de competitividade, Goiás obteve melhorias em sua colocação nacional, comparativamente aos demais estados brasileiros. Em dois indicadores, o Estado teve piora e em um deles continuou na mesma posição.

“Eu acredito que quando fizermos o balanço das ações do governo no ano de 2017 vamos registrar melhorias nas áreas de infraestrutura, referente à recuperação e pavimentação de rodovias; na área de saneamento, segurança, saúde e educação”, pontuou o governador.

Responsável por apresentar os dados, o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, destacou que Goiás registrou melhoria em diversas áreas comparação de 2014 com 2015. “Nós conseguimos melhorar os indicadores de jovens com Ensino Superior, o acesso à internet e à telefonia, reduzimos o analfabetismo de jovens e adultos, melhoramos a escolaridade média da população adulta, diminuímos o percentual de jovens que não estudam e nem trabalham, reduzimos a mortalidade infantil, ampliamos a oferta de saneamento, reduzimos a pobreza, diminuímos a informalidade, melhoramos o PIB per capita, reduzimos a gravidez precoce, a taxa de óbito por acidentes de trânsito e também de homicídios”, enumerou Mesquita.

Crise econômica

Apesar do PIB ter registrado queda nos últimos dois anos, de 4% entre 2014 e 2015, em todo o País, “a crise afetou menos Goiás que os demais estados brasileiros porque o governador Marconi Perillo se antecipou, cortando gastos e otimizando investimentos, por meio de uma visão moderna e arrojada”, pontou Joaquim Mesquita. O secretário afirmou ainda que por meio da parceria do Governo do Estado com os municípios a previsão é de que os indicadores de 2017 sejam ainda melhores.

“A parceria tem fluído com muita tranquilidade. Nós estamos na fase de pactuação de convênios para a posterior liberação de recursos e execução de obras do Programa Goiás na Frente. Nós estamos priorizando 24 cidades que representam 74% de todos os indicadores de Goiás. Mas eu quero frisar aqui que estamos atendendo os 246 municípios goianos”, observou Mesquita.

Goiás Mais Competitivo e Inovador

Goiás Mais Competitivo e Inovador é um programa de desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão pública no Estado de Goiás que abrange todas as áreas de atuação governamental e tem por foco a melhoria de indicadores sociais que impactam positivamente na qualidade de vida do cidadão com foco na melhoria da qualidade de vida, competitividade econômica e gestão pública eficiente.

Principais índices em que Goiás registrou melhora na relação 2014/2015:

Educação 2014 2015 Analfabetismo de jovens e adultos 7,7% 6,1% Escolaridade média 7,6% 8,1%

Saúde 2014 2015 Mortalidade infantil 12,8% 12,3%

Segurança 2014 2015 Taxa de óbitos por acidentes de trânsito 32,4% 27,9%

Telecomunicações 2014 2015 Acesso à internet 55,2% 61,8%

Juventude 2014 2015 Jovens que não estudam e não trabalham 13,3% 12,2% Gravidez precoce 14,8% 13,1% Jovens com Ensino Superior 13,2% 18,6%

Saneamento 2014 2015 Saneamento adequado 44,1% 50%