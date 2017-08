Emater apresenta à Embrapa potencial da Estação Experimental de Araçu

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 18:41

Com o objetivo de apresentar o potencial da Estação Experimental de Inovação Rural Santa Vitória, em Araçu, para representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) organizou uma excursão até a Unidade, na quinta-feira (24).

Durante a atividade, o presidente da Emater, Pedro Arraes, destacou que a unidade de pesquisa funcionará como uma fazenda modelo para o setor agropecuário: “ Estação será um instrumento de transformação da entidade na Agência de Inovação de Goiás”.

O dirigente também observou que a área deverá ser usada para explorar o potencial para a produção de sementes e para conduzir os sistemas produtivos como o gado de corte e o gado de leite. Na Unidade também haverá investimentos nas áreas de pesquisa e transferência de tecnologia para os produtores.

Uma unidade demonstrativa técnico-científica de banana tolerante ao Mal-do-Panamá já é conduzida no local, além da condução de experimentos de pesquisa aplicada com grãos e raízes, fruticultura, hortaliças e animais.

“Estamos muito otimistas em relação aos trabalhos conjuntos entre Emater e Embrapa”, é o que destaca o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Alcido Elenor Wander. Ainda segundo Wander, a Embrapa teve o privilégio de conhecer a estrutura da estação, e os trabalhos de curto e médio prazo planejados para o local.

O dirigente completou que a parceria entre Emater e Embrapa na Estação seria conduzida por meio de experimentos conjuntos de pesquisa, na área de sementes. “ São várias frentes que podemos trabalhar juntos. Estamos conhecendo as possibilidades e, a partir da visita, vamos pensar como podemos ampliar esta colaboração”, ressaltou Alcido Elenor.

A diretora de Pesquisa Agropecuária da Agência, Maria José del Peloso ressaltou que a Emater e a Embrapa são parceiros de longo tempo na condução de ensaio dos programas de melhoramento para o feijão comum e o arroz de terras altas e o irrigado. A pesquisadora destacou que a visita teve como objetivo mostrar para os parceiros a nova estação experimental, com a abertura para continuar os trabalhos de pesquisa conduzidos de maneira conjunta.

Estação

A Estação Experimental de Inovação Rural Santa Vitória, em Araçu tem 774 ha e foi concedida para a Emater pelo governo estadual, no ano passado, para instalação de Unidade de Pesquisa. No local, as obras de construção do novo galpão para a Usina de Beneficiamento de Sementes estão em fase de levantamento da estrutura.

Na Estação também estão sendo realizadas obras de reformas do alojamento e do refeitório. Outra intervenção realizada na unidade é a represa que está sendo desassoreada no local. Segundo o gerente da Estação, Nivaldo Alves Costa, o reservatório poderá ser explorado para distribuir água para quatro pivôs, instalados para irrigar as plantações.

A diretora de Pesquisa Agropecuária da Emater, Maria José del Peloso explicou que a Estação contará ainda com câmara fria, sala de preparações de ensaios para condução de experimentos, salas para atender técnicos agrícolas e pesquisadores, biblioteca, sala de estudos, além de almoxarifado para atender demanda da unidade.

Participantes

Ao todo, dez representantes das entidades visitaram a Estação, dentre eles, o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Alcido Elenor Wander, além do chefe adjunto de Pesquisa e do supervisor de Transferência de Tecnologia da Embrapa, respectivamente, Élcio Guimarães e Aluísio Goulart. O presidente da Emater, Pedro Arraes, a diretora de Pesquisa Agropecuária da Emater, Maria José Del Peloso, e o gerente da Estação Experimental da Agência Nivaldo Alves Costa também participaram da excursão.

O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agência, Marcos Arruda, o dirigente financeiro da Emater, Enéas Vieira, além de técnicos e pesquisadores das duas unidades de pesquisa também estiveram presentes no local.

Comunicação Emater