Emater capacita agricultoras a fazer artes manuais para incremento da renda

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 13:39

Foi encerrado na última semana o Curso de Pedraria em Sandálias, na Comunidade do Retiro, localizada a 64 km de Luziânia (GO). Durante três dias, a oficina disponibilizada pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), e ministrada pela assistente de Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida Pereira, ensinou diferentes tipos de bordado para sandálias simples ou com calcanhar para 12 produtoras rurais da região. A Igreja Presbiteriana da Pirapitinga foi responsável por ceder o espaço para realização do workshop.

Maria Aparecida aponta que as técnicas vão proporcionar às produtoras mais uma opção de geração de renda, já que depois de prontas, o par de sandália simples pode ser vendido por valores entre R$50 e R$70, e o par com calcanhar entre R$100 e R$ 120. “Elas até já possuem clientes em uma feira realizada à beira do Lago Corumbá IV e anunciaram a venda dos produtos entre elas no grupo de Whatsapp de cursos da Emater”, conta a assistente.

A participante Eliana José Meireles Marcelino conta que sempre achou a técnica de bordar pedrarias em sandálias bonita e tinha muita vontade de aprender. “Conversei com a Maria Aparecida sobre a possibilidade do curso, chamei outras produtoras, pedi à pastora da Igreja, Nilza Severino, para ceder o espaço e conseguimos fazer. Fizemos coisa lindas e já comecei a bordar uma sandália com as técnicas que aprendi”, comemora Eliana. Ela menciona ainda que sua filha e nora também fizeram o curso. “Agora é usar a criatividade para confeccionar mais sandálias e até vender”, planeja.

Oficina de Fuxico

A Emater também esteve presente na IV Semana do Folclore de Luziânia, realizada no Centro de Convenções Oscar Niemayer, que têm início nesta sexta-feira, (18), e seguiu até domingo, dia 20. A assistente de Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida Pereira, ministrou Oficina de Fuxico para os participantes. O workshop ensinou a técnica que pode ser utilizada na confecção de tiaras e prendedores para cabelo, bolsas, roupas, almofadas e colchas.

