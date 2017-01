Emater conquista pontuação máxima da transparência

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 16:19

Para aproximar instituições públicas da sociedade civil e esclarecer informações sobre gastos e ações dos órgãos do governo, a Controladoria Geral do Estado (CGE) organiza o ranking estadual de acesso à informação. Com base na avaliação realizada em dezembro de 2016, a CGE divulga o ranking em que a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) apresenta o cumprimento de 100% dos critérios exigidos.

Caso o ranking estivesse organizado por colocações, a Emater ocuparia o primeiro lugar ao lado da CGE e da Secretaria da Saúde de Goiás (SES), que também tiveram 100% de aprovação.

Segundo a assistente de Gestão Administrativa da Emater, Maria Auxiliadora de Carvalho Pascoal, foram 30 dias de trabalho para a colocação positiva no ranking. “Tivemos que nos adequar a alguns critérios. Trabalhamos arduamente para as correções a tempo e assim, conseguir o êxito de pontuação”, explicou.

Ainda de acordo com a servidora, o objetivo é que, para os próximos rankings, que são emitidos trimestralmente, a Emater mantenha 100% de aprovação. “É muito importante para a instituição e também para a sociedade que estejamos com todos os critérios positivos e assim, alcançar a pontuação máxima”, enfatizou Maria Auxiliadora.

Entenda o ranking

Dentro desta ação, auditores da Controladoria são direcionados para fiscalizar todos os processos diretamente nos órgãos públicos. Para isso, são realizadas reuniões de acompanhamento a cada ciclo, para divulgar o ranking e alertar os órgãos sobre o mapeamento. Outro ponto do processo é a execução de um cronograma que direciona a instituição sobre as categorias que deverão apresentar dados atualizados.

Na Emater, a equipe da Gerência de Planejamento é responsável pela a elaboração do mapeamento, que após a conclusão é lançado no sistema da CGE. A Controladoria analisa o processo e elabora um plano de melhoria para sanar os riscos.

Supervisão de Comunicação da Emater

Mais informações: (62) 3201-8814