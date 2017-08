Emater de Guarani auxilia produtores na aquisição de maquinários

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 12:33

A Unidade Local de Guarani de Goiás da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) auxiliou produtores na aquisição de dois veículos através de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mais Alimentos. Segundo o supervisor local de Guarani, Ruddzank Valente, os produtores procuraram o escritório local da Emater para apresentar as demandas de aquisição de uma patrulha rural para auxiliar no trabalho no campo e uma pick-up para o transporte da produção.

O supervisor fez uma visita às propriedades e conversou com os produtores sobre as principais necessidades da produção. O auxílio ocorreu desde a organização dos documentos exigidos para o financiamento, a elaboração do projeto e a escolha do implemento ideal para as atividades da região. Segundo Ruddzank Valente, vários produtores já fizeram projetos com o Pronaf, porém esses são os primeiros da região adquirindo implementos através do “Mais alimentos”.

Aquisições

Os produtores Diomildo Moreira Costa e José Pereira dos Santos adquiriram respectivamente um trator traçado com uma grade aradoura e uma pick-up. Eles já recebem assistência técnica da Emater e, segundo Ruddzank Valente, tinham uma demanda grande, principalmente na época do período chuvoso, para fazer silagem e reformar as pastagens. Além da necessidade de transporte para escoamento da produção.

Diomildo Moreira fez o financiamento no valor de R$ 128.640,00 para adquirir um trator traçado Massey Fergusson 4275 com uma grade aradoura de 28 polegadas. O produtor conta que decidiu fazer o financiamento pois o valor que ele pagaria para reformar os pastos ficaria muito alto. Então, ele e dois irmãos, que também são produtores, preferiram adquirir o trator que será usado nas três propriedades e que irá trazer diversos benefícios para a produção.

Segundo Diomildo Moreira, o supervisor Ruddzank Valente auxiliou ao realizar o projeto e encaminhar para o banco, um auxilio que, segundo o produtor, foi essencial para realizar o financiamento.

Mais alimentos

Segundo informações do portal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Mais Alimentos Produção Primária é uma linha de crédito do Pronaf que financia investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. Contempla os seguintes produtos e atividades: açafrão, arroz, cana-de-açúcar, café, centeio, feijão, mandioca, milho, palmácea para produção de palmito, soja, sorgo, trigo, erva-mate, apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, pesca e suinocultura.

As linhas de produtos para serem adquiridos são motocultivadores, tratores, equipamentos e implementos agrícolas, equipamentos para irrigação, equipamentos para criação de aves e suínos ou veículos de transporte de carga, equipamento para produção primária do leite e café e colheitadeiras. Por meio desta linha de crédito são financiados projetos individuais de até R$ 150 mil e coletivos de até R$ 750 mil, com juros de 2% ao ano, até três anos de carência e até dez anos para pagar.

