Emater e Prefeitura de Caçu fortalecem a Rede de Inovação Rural

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 17:23

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), assinou convênio com a Prefeitura de Caçu para a melhoria no atendimento aos produtores rurais da região. Pela parceria será fortalecida a Rede de Inovação Rural (RIR) com foco na produção de leite, importante sistema produtivo na região.

De acordo com o coordenador regional da Emater que atua no município, Sérgio Martins, 70% da receita do município vem da agropecuária. Para reforçar o atendimento, especialmente ao pequeno produtor, a equipe atual será reforçada com a contratação de um veterinário e um técnico agrícola, conforme prevê o documento assinado nesta terça-feira, dia 20.

Com esses dois novos técnicos, a intenção é que a RIR irá atender 45 novos produtores. Segundo o secretário de Agricultura de Caçu, Gilsonei Tiago da Silva, o propósito de aumentar a assistência técnica gratuita no município é incentivar os pequenos produtores a produzir com mais qualidade. A agropecuária é responsável pela maior arrecadação do município, com a produção de leite e carne.

Mais informações: (62) 3201-8814