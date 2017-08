Embaixador da Alemanha diz que Goiás tem potencialidades excelentes

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 18:02

O governador Marconi Perillo recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 21, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o embaixador da Alemanha, Georg Witschel, acompanhado pelo superintendente de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento (SED), William O’Dwyer, e o secretário de Assuntos Internacionais, Isanulfo Cordeiro. O embaixador afirmou que Goiás tem potencialidades excelentes, e propôs novos encontros com intuito de solidificar as parcerias.

“Tivemos uma conversa muito bem sucedida e útil. Falamos sobre possibilidades de investimentos, de cooperação, cultura, sobre o intercâmbio entre as universidades. Foi a segunda conversa que tive com o governador, e vamos continuar a conversar. Espero muito que possamos solidificar parcerias. Esse Estado tem potencialidades excelentes, e uma boa infraestrutura. Por isso, podemos fazer mais juntos”, declarou Georg Witschel.

O embaixador conheceu o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), e o Porto Seco de Anápolis, e declarou-se admirado com os números das exportações e importações do Estado. William O’Dwyer disse que novos encontros serão marcados para trabalhar a vinda de empresas alemãs para Goiás.

“Goiás é um Estado central, repleto de oportunidades e potencialidades. Tem potencial e preparo para transacionar com qualquer País, e é isso que estamos trabalhando quando apresentamos o nosso Estado para o mundo”, afirmou, por sua vez, o governador Marconi Perillo.

Foto: Henrique Luiz

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás