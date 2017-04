Embaixador da Suécia visita Goiás para intercâmbio comercial

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 19:00

O secretário de Desenvolvimento Econômico Francisco Pontes, recebe nessa terça-feira, dia 18, às 10 horas, uma delegação da Embaixada da Suécia no Brasil, composta pelo embaixador Peter Arne Hjelmbom, a embaixatriz Anette Hjelmborn e mais sete componentes.

A visita é para a troca de informações entre Goiás e a Suécia para um possível intercâmbio comercial. Durante a reunião de trabalho na Secretaria de Desenvolvimento, que contará com a participação dos superintendentes da pasta, Secretaria de Meio Ambiente, Goiás Turismo, GoiásParcerias, Sebrae, Funmineral, serão apresentadas as potencialidades do Estado assim como projetos prioritários do Governo de Goiás.

No período da tarde a comitiva sueca terá nova reunião de trabalho na Federação das Indústrias do Estado de Goiás – apresentação da Suécia, contexto econômico, oportunidades de negócios bilaterais. Apresentação da Fieg, contextualizando a indústria goiana e oportunidades de negócios. Participação de representantes da SED, Diretoria da Fieg, representantes de sindicatos das indústrias goianas e Associações Comerciais.

Na quarta-feira, dia 19, a delegação vai a Anápolis, para uma visita técnica à Base Aérea e ao Porto Seco e também será recebida pelo prefeito Roberto Naves e Siqueira.

Comunicação Setorial Secretaria de Desenvolvimento – SED

Mais informações: (62) 3201-5556