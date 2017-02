Empenho da polícia soluciona caso da professora morta pelo namorado

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 13:40

O caso da professora Maria da Conceição, desaparecida em 19 de janeiro, foi resolvido pela Polícia de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Artur Fleyry, o namorado da professora, Cleudimar, foi o responsável pelo crime. O corpo foi encontrado no último dia 28. A apresentação do caso ocorreu nesta sexta-feira, dia 3, após balanço de redução de indicadores de crimes em Goiás no mês de janeiro, no auditório da SSPAP.

Artur conta que Cleudimar a levou para jantar e depois ao motel, onde houve uma briga. A professora foi enforcada e de lá, Cleudimar a levou para uma estrada, onde ainda a golpeou mais duas vezes. Inicialmente ele negou o crime, mas após contradições, confessou à polícia. Segundo Artur, o motivo foi patrimonial.

Cleudimar já tinha empréstimos com a vítima de mais de R$ 30 mil, além de um veículo em que ele já tinha a procuração em mãos e tentava vendê-lo. Ainda conseguiu quatro folhas de cheque, que tentou descontar mas não conseguiu. “Ela já estava o pressionando e ele resolveu executá-la”.

Imagens do circuito de câmeras e testemunhas auxiliaram nas investigações. Ainda, marcas de sangue foram encontradas no carro, o que comprovou que ele teria transportado o corpo de Maria. Cleudimar continua preso, o inquérito foi encerrado e será encaminhado ao Judiciário.