Empresa que administra pátio do Serra Dourada será notificada

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 18:09

O aumento do preço cobrado pelo estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no último fim de semana, não foi autorizado pela Agetop. Em nenhum momento, a Agência foi comunicada da decisão de elevar o custo do estacionamento.

Não existe requerimento ou documento que tenha oficializado o aumento do preço, o que caracteriza descumprimento de cláusula contratual entre a empresa detentora do contrato e a Agetop. A empresa será notificada e o caso estudado pelo Núcleo Jurídico da Agetop, para as providências cabíveis.

Orientamos os usuários do estacionamento do Serra Dourada a não pagar nenhum valor em desacordo com a tabela aprovada pela Agetop, independentemente do evento realizado.

Comunicação Setorial – Agetop

Mais informações: (62) 3265-4016, 3265-4050 e 3265-4291