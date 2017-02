Encontro capacita para implantação dos novos Cepis

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 19:00

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) promove durante a semana, em Pirenópolis, o Encontro Formação Inicial da Equipe Escolar – Introdução ao Modelo de Escola da Escolha, que reúne até sexta-feira, dia 10, cerca de 600 profissionais que atuam e que passarão a atuar nas escolas de Ensino Médio de tempo integral da rede pública estadual.

A capacitação teve início na manhã desta segunda-feira, dia 6, na Pousada dos Pirineus, para capacitar as equipes gestoras (diretores, professores e coordenadores pedagógicos) dos 27 novos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis), que iniciarão o semestre letivo no próximo dia 13.

A abertura contou com as presenças dos superintendentes da Seduce: Marcos das Neves (Executivo de Educação), Márcia Rocha Antunes (Ensino Fundamental) e Marcelo Jerônimo (Inteligência Pedagógica e Formação), além da equipe do Núcleo de Educação em Tempo Integral. O encontro é promovido pela Seduce em parceria com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e apoio dos institutos Natura e Sonho Grande.

A superintendente Márcia Antunes explicou que o evento é uma troca de experiências entre as equipes gestoras que participaram do projeto piloto dos Cepis, iniciado em 2013, e das novas instituições de ensino que passarão a integrar o novo modelo a partir deste ano. Segundo ela, a ampliação do número de escolas de Ensino Médio em tempo integral na rede pública de Goiás está sendo possível graças ao fomento do Ministério da Educação (MEC) dentro do programa de reforma do Ensino Médio em todo o País.

Acolhida

Em nome da secretária Raquel Teixeira, o superintendente Executivo de Educação, Marcos das Neves, deu as boas-vindas e ressaltou que a ampliação dos Cepis caminha no sentido de avançar, na qualidade do ensino público goiano. Frisou, ainda, que uma constante dos países que se destacam mundialmente na educação é o ensino de período integral, já que passar mais tempo na escola é fundamental para que os alunos alcancem os seus sonhos.

A formação é o terceiro encontro que a Seduce promove com foco na preparação de alunos e professores para a implantação dos novos Cepis. O primeiro teve como público alvo diretores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos. O segundo preparou os estudantes dos Centros de Ensino em Período Integral para a acolhida dos alunos que vão vivenciar esse novo modelo de ensino a partir de 2017. Até o final deste ano serão realizados três outros encontros com a mesma proposta. “Um deles ainda no primeiro semestre e os outros dois, no segundo”, informa Márcia Antunes.

Programação

Entre os temas que serão abordados ao longo desses cinco dias estão: Introdução às Bases Teóricas e Metodológicas do Modelo de Escola da Escolha, Modelo Pedagógico (Princípios Educativos, Conceitos, Ambientes de Aprendizagem, Instrumentos e Rotinas), Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do Currículo, Componentes Curriculares do Ensino Médio, Práticas Educativas e Tecnologia de Gestão Educacional (TGE).

O encontro reúne as equipes gestoras dos Cepis de Águas Lindas, Formosa, Guapó, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Anápolis, Goiás, Catalão, Itaberaí, Itumbiara, Morrinhos, Ceres, Goianésia, Rianápolis, Iporá, Jussara, São Luís dos Montes Belos, Jataí, Mineiros, Luziânia, Cristalina, Rio Verde, Porangatu, Quirinópolis, Campos Belos, Posse, Rubiataba, Uruaçu, Bela Vista de Goiás e Goiânia.

Comunicação Setorial Seduce