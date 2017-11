Endereços sorteados do Residencial Porto Dourado estão no site da Agehab

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 18:17

Os beneficiários podem consultar no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) os endereços sorteados dos 496 apartamentos do Residencial Porto Dourado I, em Goiânia. O sorteio teve transmissão ao vivo pela internet, nesta terça-feira, dia 7. No site o beneficiário vai consultar o endereço a partir do número de inscrição. Caso não tenha o número de inscrição, o CPF pode ser utilizado para recuperar o número.

Porto Dourado I

O prazo de financiamento dos apartamentos é de 360 meses, com prestações a partir de R$ 385,00, de acordo com o perfil e a renda familiar. O investimento do Governo de Goiás na parceria para construção da primeira etapa do Residencial Porto Dourado é de R$ 15 mil por unidade habitacional, com R$ 105 mil da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 120 mil por imóvel. O Residencial Porto Dourado fica na região Sudoeste de Goiânia, saída para Aragoiânia.

Os apartamentos possuem 46,28 m², divididos em dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas e área de serviço. Entre os equipamentos de lazer estão churrasqueiras, salão de festas, estação de ginástica, piscina adulta, piscina infantil, fitness, ducha, sauna, brinquedoteca, praça, playground e campo gramado.

O endereço do empreendimento é Avenida Porto Dourado, sem número, quadra 02, lote 01, Residencial Porto Dourado, saída para Aragoiânia. Os 496 apartamentos da primeira etapa estão divididos em 31 blocos. As obras devem começar em dezembro deste ano e a previsão de entrega é dezembro de 2019.

