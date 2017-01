Entidades acertam formação do Centro Europa-Brasil

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 11:55

As entidades brasileiras que compõem o Centro para Cooperação em Inovação e Negócios Europa-Brasil (Cebrabic) acertaram nesta semana em Berlim, na Alemanha, os detalhes para a formação do Centro. Financiado pelo Horizon 2020, programa de fomento à pesquisa e inovação da Comissão Europeia, o objetivo do Cebrabic é identificar potencialidades para desenvolver a inovação na indústria brasileira, por meio da cooperação com empresas e organizações europeias.

Para isso, o projeto visa a oferta sustentável de um conjunto diversificado de serviços, como a criação de redes e parcerias, consultoria empresarial, compartilhamento de recursos, atração de investimento, capacitação e sensibilização. A reunião de lançamento do projeto Centro para Cooperação em Inovação e Negócios Europa-Brasil, aconteceu nos dias 23 e 24 deste mês em Berlim.

Composição do Cebrabic

A representação brasileira é composta por Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Serviço Nacional da Indústria (Senai) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Além das brasileiras, o consórcio, coordenado, pelo Fraunhofer IPK – referência em pesquisa aplicada na Europa – envolve sete outras instituições europeias: Regionalis Tudaskozpont Kft (RCISD – Hungria); Deutsches Zentrum Fuer Luft – Und Raumfahrt EV (DLR – Alemanha); European Business and Innovation Centre Network (EBN – Bélgica); International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP – Espanha); Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI – Portugal); Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft MBH (FFG – Áustria) e Sabanci University (SU – Turquia).

Apresentação

Durante o evento em Berlim, o diretor da Associação, Filipe Cassapo, e a secretária executiva Marcela Gentil Flores, apresentaram a Anpei para os participantes e destacaram as iniciativas que serão trabalhadas como ativos ao Cebrabic, facilitando a cooperação entre os ecossistemas de inovação do Brasil e da União Europeia. A Plataforma iTec, os Comitês Temáticos, a Conferência Anual e o Guia de Apoio ao Fomento são os programas da Anpei que serão envolvidos no Cebrabic.

Institutos de Inovação

O Senai, por sua vez, destacou em Berlim a importância de seus Institutos de Inovação como hubs regionais de prestação de serviço em pesquisa aplicada em cooperação com instituições europeias. A participação no consórcio proporcionará ao Senai a internacionalização de seus Institutos de Inovação, a redução da curva de aprendizado em tecnologias e o fortalecimento de sua rede de parceiros internacionais.

Unicamp

Durante a reunião de lançamento do projeto, a Universidade Estadual de Campinas apontou que estará envolvida, principalmente, na avaliação dos impactos do Cebrabic e em seu monitoramento ao longo de toda a execução. Nesse sentido, a Unicamp irá projetar e desenvolver sistemas de avaliação e monitoramento especialmente para esses fins.

Confap

Representado por sua vice-presidente, Maria Zaira Turchi, e pela assessora para cooperação com a União Europeia, Elisa Natola, o Confap apresentou sua organização para os demais parceiros e suas 26 Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa associadas, incluindo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

O Conselho destacou também o detalhamento das ações que serão desenvolvidas nas fases de estudo do contexto brasileiro de P,D&I e de implementação para fortalecer a criação de redes colaborativas entre o Brasil e a Europa.

*Fonte: Anpei, com alterações