Escola de Tempo Integral de Formosa supera meta de desempenho estipulada pelo MEC

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 13:22

O Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Sérgio Fayad Generoso, no município de Formosa, é exemplo de alto desempenho. A unidade, com 421 alunos em 12 turmas do Ensino Médio, realiza um trabalho que vai além da aprendizagem, transformando a realidade social dos alunos. O regime de tempo integral contribuiu para a mudança de perfil da unidade, que carrega um dos melhores Idebs do Brasil.

“Existe um laço de confiança entre o professor e o aluno, que permite ao estudante transformar um sonho em realidade, dando a ele o mesmo poder de competição independente do seu nível social. Nós trabalhamos as dificuldades e potencializamos as habilidades de cada um”, explica o diretor da unidade há cinco anos, Hander Abadia de Sousa.

Os resultados do engajamento de professores e alunos puderam ser constatados no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A escola alcançou a nota 6,5, uma das maiores do Brasil, ultrapassando em quase o dobro a média nacional (3,7). A escola superou até a meta do Ministério da Educação para 2021, que é de 5,2. “Nossa proposta é continuar trabalhando para que nossos alunos se sintam motivados a alcançarem sempre os melhores resultados”, diz Hander.

Outro reconhecimento mais recente foi a visita do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A entidade escolheu oito escolas de vários estados brasileiros que alcançaram excelentes resultados em aprendizagem mesmo com baixo poder aquisitivo. “É um desafio enorme trabalhar com estudantes de baixo repertório cultural e identificamos aqui um trabalho pautado no amor. A escola aplica estratégias de acordo com as necessidades do aluno e isso diminui as desigualdades. Ano após ano, esses jovens saem daqui preparados para entrar em uma universidade”, ressaltou o pesquisador do BID, Eduardo de Pádua.

Período Integral

A unidade foi uma das sete a ampliar as horas de dedicação ao estudo em 2014. No ano anterior, 15 já tinham passado por esse processo. Essas 22 unidades de Ensino Médio passaram por um momento de consolidação até 2016, quando o Ministério da Educação lançou a Política de Fomento à Escola em Tempo Integral, que visa injetar até 2020, R$ 1,5 bilhão na implementação do modelo de escola em tempo integral.

Este ano, em Goiás o período integral foi implantado em mais 19 unidades, totalizando 41 escolas de tempo integral no Ensino Médio. O Estado também conta com 136 escolas de Ensino Fundamental nesse modelo.

A transformação, segundo Hander, foi dolorosa no início, mas hoje a comunidade escolar entende a importância de se desenvolver habilidades que vão além da aprendizagem. “Dentre as disciplinas aplicadas no período integral temos estudo orientado, avaliação semanal, projeto de vida, prática de laboratório, eletivas e clubes juvenis. Ao professor cabe apoiar os alunos e incentivá-los a descobrirem seus potenciais e desenvolverem competências exigidas no mundo do trabalho. O Tempo Integral prepara o aluno não só para as provas, mas para a vida”, reforçou Hander.

Assessoria de Comunicação da Seduce