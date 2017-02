Escolas estaduais participam do Ensino Médio Inovador

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 9:09

As 488 escolas da rede pública estadual que desenvolvem o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) já podem acessar a plataforma para postagem da Proposta de Redesenho Curricular do Ensino Médio Inovador. Nas propostas, as instituições de ensino devem definir os objetivos e metas específicas a serem atingidas a partir do diagnóstico situacional de cada unidade escolar.

O ProEMI foi criado com o objetivo de difundir a Proposta do Redesenho Curricular nas escolas da rede pública selecionadas pelo Ministério da Educação. Instituído pela portaria ministerial nº 971/2009, o ProEMI integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) como uma estratégia de apoio e fortalecimento do processo de reestruturação dos currículos do Ensino Médio, com a inserção de ações que tornem o currículo mais dinâmico e flexível com foco na melhoria da aprendizagem.

As propostas devem ser postadas na plataforma pddeinterativo.mec.gov.br até o dia 5 de março, sendo que a execução e avaliação das propostas serão realizadas ao longo do ano letivo de 2017. A informação é da Superintendência de Ensino Médio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Potencialização

Regina Efigênia Rodrigues, superintendente de Ensino Médio da Seduce, explica que as ações serão desenvolvidas nas quatro áreas do conhecimento a partir de um diálogo envolvendo o diagnóstico, currículo referência da rede estadual de Goiás e matriz curricular do Ensino Médio, por meio de propostas que “contribuam para a potencialização da interdisciplinaridade e da participação do estudante como protagonista do conhecimento”.

Outras informações podem ser solicitadas à Superintendência de Ensino Médio pelo telefone (62) 3201-3225, Coordenação Estadual do Ensino Médio Inovador: (62) 3201-3243 e 3201-3232 ou ainda pelo e-mail proemi.agentejovem@seduc.go.gov.br.

*Comunicação Setorial da Seduce