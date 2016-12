Estadão destaca medidas de austeridade de Marconi

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 15:12

Os planos de contenção de despesas realizados pelo governador Marconi Perillo são destaques na edição desta quarta-feira, dia 28, do jornal O Estado de S. Paulo. A reportagem revela que os estados que “conseguiram barrar reajustes de servidores nos anos de crise e apresentaram medidas adicionais de ajuste têm hoje condição fiscal mais favorável”. São citados como exemplo Goiás, Santa Catarina e Alagoas.

O jornal destaca que, por conta dos reajustes, a meta de Goiás é entregar uma economia de R$ 212 milhões em 2017, “mas o governo já trabalha para superar essa estimativa”. Alagoas, por sua vez, prevê resultado positivo de R$ 372 milhões e Santa Catarina, de R$ 390 milhões. O Espírito Santo e o Distrito Federal, também fizeram reajustes, mas podem fechar com déficit por conta do plano de investimentos.

Intitulada “Estado que barrou reajuste está melhor”, a matéria informa ainda detalhes do pacote de medidas remetido por Marconi Perillo e já aprovado pela Assembleia Legislativa do Goiás (Alego). “O governo goiano encaminhou um duro pacote de ajuste fiscal que inclui a criação de teto de gasto, aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 13,25% para 14,25% e a redução de 20% dos cargos em comissão, de 30% de ajuda de custo e 30% de horas extras e gratificações”, diz.

A secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, entrevistada pelos repórteres Idiana Tomazetti, Adriana Fernandes e Murilo Rodrigues Alves, que assinam a reportagem, explica que os recursos obtidos com a venda da distribuidora de energia Celg também devem ainda contribuir para incrementar os investimentos na ordem de R$ 800 milhões nas contas do governo do Estado no próximo ano.

Essa não é a primeira vez que o pacote de ajustes de Marconi é destacado por reportagens do jornal O Estado de S. Paulo. No dia 12 de dezembro deste ano, o Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás, de autoria da Governadoria e já aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, foi classificado em editorial do jornal como o “caminho a ser seguido pelos demais governos estaduais”. Na edição anterior, o periódico trouxe todos os detalhes do pacote recém-apresentado pelo Executivo.

Pela terceira vez nos últimos três meses, a jornalista Míriam Leitão destacou as decisões administrativas e financeiras do governador Marconi Perillo como referência nacional na contenção da crise. Em sua coluna na rádio CBN, a jornalista analisou, também na manhã desta quarta-feira, dia 28, que a necessidade de contrapartida dos Estados para renegociarem suas dívidas pelo governo federal deve ser exigida e que “os Estados que já fizeram ajustes”, como Goiás e Espírito Santo, estão numa situação melhor que outros que ainda não fizeram. Ela elogiou a postura do presidente Michel Temer em vetar as medidas aprovadas pela Câmara dos Deputados que não exigiam a contrapartida dos governos estaduais.

“Quero lembrar aqueles que fizeram ajuste e que fizeram esforços. Há vários Estados que estão numa situação muito melhor que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É o caso de Goiás e Espírito Santo. O País inteiro tem de entrar numa nova disciplina. Estamos vivendo o colapso dos serviços públicos em alguns lugares”, afirmou Míriam, que assina a coluna Dia a Dia da Economia na CBN e é considerada uma das referências em coberturas e análises de assuntos econômicos do País.

Goiás se tornou o primeiro Estado brasileiro a aprovar, na semana passada, suas contrapartidas. Na última quinta-feira, os deputados goianos aprovaram projetos de lei de autoria da Governadoria que promovem cortes no número de comissionados e de despesas com gratificações e diárias, além de promoverem o aumento da contribuição previdenciária de servidores e de estabelecerem contribuição das empresas que recebem incentivos fiscais.

