Estádio Serra Dourada reabre com amistoso Vila Nova e Flamengo

Data de publicação: 13 de janeiro de 2017 - 17:38

O Estádio Serra Dourada, em Goiânia, será reaberto no sábado, dia 21, para a partida do amistoso entre Vila Nova e Flamengo (RJ) às 18h45. A partida inaugura o gramado recém-vitalizado pela Agetop para atender os jogos da temporada 2017 com competições do futebol nacional (Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro Série A e B e Copa do Brasil).

O amistoso faz parte da pré-temporada dos clubes para o início dos campeonatos estaduais. Os ingressos para o amistoso estarão à venda pela internet e em três pontos de Goiânia, a partir deste sábado, dia 14, às 10 horas. A arquibancada custa R$ 60 e a cadeira R$ 100, mas quem levar 1 kg de alimento não perecível paga meia entrada. Na internet os ingressos estão no Meu Bilhete.

Veja abaixo os pontos físicos de venda:

-Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

De segunda a sexta-feira, em horário comercial

No dia da partida até as 12 horas

- Loja da Super Bolla

De segunda a sexta-feira, em horário comercial

No dia da partida até as 12 horas

- Flávio’s Calçados

De segunda a sexta-feira, em horário comercial

No dia da partida até as 12 horas