Governador pede ousadia no combate ao déficit habitacional

Data de publicação: 6 de janeiro de 2017 - 16:41

O governador Marconi Perillo determinou, nesta sexta-feira, dia 6, que sejam intensificadas as ações de redução do déficit habitacional no Estado, conforme meta do Programa Goiás Mais Competitivo (GMC). Explicou que a prioridade será concluir os projetos já em andamento e acelerar o planejamento do biênio 2017/2018 para que novos empreendimentos sejam iniciados.

O governador pediu “ousadia” na execução dos programas habitacionais durante reunião com os secretários Joaquim Mesquita (Gestão e Planejamento), Tayrone Di Martino (Governo) e Luiz Maronezi (Desenvolvimento), o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, a superintendente regional da Caixa Econômica, Marise Fernandes e representantes da Celg e da Saneago.

Prefeituras

Marconi Perillo apontou a necessidade de ampliação das parcerias com as prefeituras e que deve ser dada prioridade aos prefeitos que se dispuserem a ajudar o Governo do Estado no combate ao déficit habitacional. De acordo com o governador, a intenção é praticamente zerar a falta de moradias nos pequenos municípios e, ao mesmo tempo, atacar o problema nas cidades onde a necessidade é maior.

O governador também determinou que as secretarias de Gestão e Planejamento, Governo e a Agehab acelerem as conversas com os prefeitos. De acordo com Marconi, um dos entraves que precisam ser solucionados é a doação e a regularização dos terrenos.

Metas

Durante a reunião, o presidente da Agehab, Luiz Stival, fez um breve balanço das entregas da Agência em relação ao Goiás Mais Competitivo. A meta inicial era entregar 3,9 mil casas em 2016, objetivo que foi superado com a entrega de 4.834 unidades no período. Stival informou, ainda, que a meta para 2017 é concluir mais 6,4 mil habitações. As primeiras a serem entregues devem ser as dos residenciais Cerrado 10 e Nelson Mandela, cujas inscrições terão início no próximo dia 10.

Para agilizar o processo de inscrição e facilitar a vida do cidadão, conforme o secretário Joaquim Mesquita, os candidatos poderão procurar o Vapt Vupt. Os servidores já estão passando por treinamento para atenderem à demanda da população.

Goiás Mais Competitivo

Elaborado no final de 2015, pelo Governo de Goiás, o Programa Goiás Mais Competitivo (GMC) inclui uma série de ações que tem como foco principal transformar Goiás em um dos estados mais competitivos do País. Tem como objetivo ampliar a competitividade econômica, a melhoria da qualidade de vida e a eficiência da gestão pública do Estado de Goiás por meio de uma agenda estratégica de atividades.

Mais informações: (62) 3201-5715/5738