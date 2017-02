Casos de estupros têm queda de 75% em Aparecida de Goiânia

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 12:00

De 12 modalidades de crimes considerados como de alta prioridade, Aparecida de Goiânia conseguiu fechar o último mês de janeiro com resultado positivo em onze deles, segundo dados do Observatório da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). Entre esses crimes, os estupros vinham preocupando as autoridades porque em alguns meses se mantiveram estáveis. Diante disso, as forças integradas da SSPAP agiram com foco e conseguiram reduzir em 75% casos dessa natureza.

Outros tipos de crimes também apresentaram redução em Aparecida de Goiânia, como os homicídios que recuaram 29,7% e as tentativas de homicídios cederam em 38,9%. Os roubos a transeuntes assim como os roubos de veículos apresentaram declínio de 34%. Os roubos a residências retrocederam 7,84% e os roubos em comércios regrediram 1,33%; Também apresentaram queda os furtos em veículos (-36,3%), furtos em comércio (-39,8%), furtos em residência (-6,6%) e furtos a transeuntes (-12,5%). Foi registrado um caso de latrocínio em janeiro deste ano, mesmo número do ano passado.

As ações das forças militares agindo de forma integrada, com foco, aliada à tecnologia investida pelo Governo de Goiás, foram fatores decisivos para a redução desses números. Em 2016, o foco foi em 20 municípios que apresentaram índices mais elevados de homicídios. O secretário de Segurança Pública, Edson Costa Araújo, esclarece que neste ano haverão ações específicas para os 20 municípios que concentram 89,75% de toda incidência de homicídios, tentativas de homicídios, latrocínio, roubos e estupro no estado. “Existe planejamento para a realização de ações integradas entre as forças de segurança pública com o intuito de reduzir, ainda mais, os indicadores de criminalidade”, conclui.

Números em Goiás

No estado como um todo, os homicídios regrediram 21,2%, enquanto os estupros caíram 29,6%. As tentativas de homicídios baixaram em 33,3% ao passo que os latrocínios despencaram 52,9%. De acordo com os dados do Observatório, houve queda, ainda, em todas as modalidades de furtos e roubos.

Pacto Integrador de Segurança Interestadual

Além da integração entre as forças militares, a política de integração proposta pelo vice-governador José Eliton foi um fato importante para essa redução dos números. Essa política do Pacto extrapolou os limites do estado e agregou várias unidades da federação no Pacto Integrador de Segurança Interestadual, com vistas ao combate do crime organizado para o tráfico de drogas e armas, roubo de carros e cargas e os assaltos a instituições financeiras.

O Pacto levou para o âmbito nacional o debate de questões cruciais da segurança, como a reformulação do sistema penitenciário, mudanças nas leis penais e processuais penais, e a criação de um ministério próprio para a segurança pública e administração penitenciária.

