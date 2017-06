Expo Aparecida apresenta potencial de novos negócios para a região do entorno da capital

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 13:00

Tem início nesta quarta-feira, dia 21, a Expo Aparecida 2017 – feira da indústria, comércio e logística da cidade. A partir de 14 horas, os portões do All Park Polo Empresarial estarão abertos para receber o público que deseja conhecer mais sobre as empresas e os negócios que acontecem na cidade, que é destaque em abertura de empresas e geração de empregos. A abertura solene está prevista para às 18h e contará com a presença do governador Marconi Perillo, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e outras autoridades.

Entre os destaques da Expo Aparecida estão lançamentos de produtos e serviços voltados para as empresas de logística, novos modelos de caminhões, solução de monitoramento e rastreamento de veículos, linha elétrica para caminhões e carretas, carrocerias frigoríficas, pneus e consórcios. Estandes vão apresentar as novidades da indústrias de geração de energia através de placa solar, de iluminação LED, de transformação de resíduos da produção pecuária em ração animal, indústria de produtos de higiene e limpeza, e gráfica. Novidades também para o setor de saúde, expositores da área de segurança e medicina do trabalho e indústria de mobiliário hospitalar também estarão presentes.

Dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) apontam que a cidade de Aparecida de Goiânia, depois da capital, foi a que mais recebeu novas empresas em seu território no ano de 2016. Foram mais de mil novos registros (1.055), alicerçados pelo crescimento acelerado dos últimos anos. A cidade concentra mais de 2,2 mil indústrias e um total de 34 mil empresas – em 2008 eram apenas seis mil. O PIB de Aparecida de Goiânia, de acordo com o IBGE, saltou de R$ 1,6 bilhões em 2002 para R$ 11,66 bilhões em 2014, um crescimento de mais de sete vezes. O município figura na 70ª posição das cidades brasileiras com participação de 0,20% no Produto Interno Bruto (PIB) do País, e subiu nove posições em relação ao ano anterior.

Atualmente, Aparecida ocupa o terceiro lugar no ranking dos municípios mais industrializados, perdendo só para Goiânia e Anapólis. O desenvolvimento industrial fomenta também o setor de serviços que, segundo o Instituto Mauro Borges, é o segundo maior de Goiás, correspondendo a 8% de todo Estado. Também é grande o número de empresas de logística para atender em razão da localização privilegiada da cidade que está no centro do País: ao norte, a dois mil quilômetros do Pará; ao sul, a dois mil quilômetros de Porto Alegre; a 1,5 mil quilômetros da Bahia e da Rondônia.

“O evento visa mostrar nossa economia e estimular o networking e os negócios entre as empresas expositoras”, diz Osvaldo Zilli, presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag). A expectativa é movimentar R$ 50 milhões em negócios. O horário para visitação é de 14h às 20 horas, com entrada gratuita.

Serviços durante o evento

Neste ano, o Sine de Aparecida de Goiânia manterá um posto avançado nos três dias de evento para fazer encaminhamento de vagas de emprego. A Secretaria do Trabalho do município irá fazer a inscrição de cursos de qualificação gratuitos para interessados. Outro destaque do evento será a programação voltada para empresários, CEOS, executivos e visitantes de palestras e debates de assuntos ligados ao universo corporativo nos dias 22 e 23 de junho.

Programação

Dia 21.06

Abertura – 14h

Solenidade de abertura oficial 18h

Dia 22.06 – das 16h às 17h

PALESTRA: Plataforma logística para crescimento e desenvolvimento

Palestrante: Professora Yaeko Yamashita

Dia 22.06 – das 18h às 19h

TALK SHOW: Como a corrupção pode comprometer a competitividade da sua empresa

Participantes:

Marcelo Camorim – consultor empresarial, diretor da Fox Partners, especialista em profissionalização de empresas

Walmir Cunha – advogado, especialista em direito empresarial, presidente do Instituto de Complaice Aplicado

Osvaldo Zilli – empresário e presidente da Aciag

Mediador – jornalista Handerson Pancieri

Dia 23.06 – das 16h às 17h

PALESTRA: Perspectivas para a economia brasileira no Biênio 2017 –18

Palestrante: Benito Salomão – mestre em economia, escritor e empresário

Serviço

Expo Aparecida 2017

Data: de 21 a 23 de junho

Horário: das 14h às 20h (durante todos os dias do evento)

Onde: Condomínio Empresarial All Park – Avenida Tanner de Melo, Bairro All Park Polo Empresarial – Aparecida de Goiânia

Como chegar: Siga pela BR153, sentido São Paulo, passa pela passarela vermelha de Aparecida e por um viaduto. Após o viaduto entrar à direita pegando a rua Alameda Pio XII. Virar à direita na rua Alameda 21 de Abril. Mais à frente, na Avenida Imperial, virar novamente à direita e seguir até o final da rua. Na rua Tanner de Melo vire à esquerda e verá o condomínio.

Mais informações: (62) 3522-3163