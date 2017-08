Fapeg e Votorantim discutem medidas de conservação ambiental em Niquelândia

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 13:55

A presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Maria Zaira Turchi, recebeu a visita, nesta segunda-feira, dia 28, de representantes da Reserva Votorantim – Legado Verdes do Cerrado, de Niquelândia (GO), entidade com a qual a Fapeg assinou no mês de março deste ano Termo de Cooperação para apoio a projetos de pesquisa na área de conservação.

O diretor da Votorantim, David Canassa, e o diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, Fábio Rubio Scarano, discutiram com a presidência da Fapeg sobre o andamento das atividades de cooperação para o lançamento de edital, previsto para este semestre. Participaram ainda da reunião o diretor Científico da Fapeg, Albenones José de Mesquita, a diretora de Gestão, Planejamento e Finanças, Sandra Gabriel, e o gerente Científico da Fapeg, Vanderlei Cassiano.

Sobre a Reserva

A área Legados Verdes do Cerrado é uma Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável (RPDS) da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), criada em parceria com o Governo de Goiás, com 32 mil hectares, protegida pela Votorantim há mais de 40 anos.

Ela receberá iniciativas voltadas à biodiversidade do Cerrado, além da produção convencional de gado, plantio de soja e outras culturas, o que atualmente já acontece em 6 mil hectares da área total da reserva. O Termo de Cooperação assinado entre a Fapeg e a Votorantim terá o prazo de 60 meses e o investimento será de R$ 300 mil – 50% da Fapeg e 50% da CBA – para a realização de pesquisa básica e aplicada na área de Conservação da Natureza no Estado de Goiás, prioritariamente no Cerrado.

