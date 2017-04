Fapeg tem dois bolsistas entre os semifinalistas do Famelab Brasil 2017

Data de publicação: 17 de abril de 2017 - 15:41

Dois bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) – Karolline Alves Viana e Lucas Oliveira Gomes – estão entre os selecionados no concurso de comunicação científica Famelab – etapa Brasil.

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) e o British Council divulgaram a lista dos 20 semifinalistas selecionados.

Os selecionados farão uma apresentação presencial e ao vivo no dia 2 de maio, perante o público e comitê avaliador, no Rio de Janeiro, na semifinal nacional. Os dez projetos que passarem dessa fase farão uma etapa de treinamento intensivo, em inglês e sem tradução simultânea, para preparação à Final Nacional, que será realizada no dia 5 de maio. O vencedor participará do final internacional, no Cheltenham Science Festival, na Inglaterra, entre os dias 6 e 11 de junho.

Sobre o concurso

Lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, o FameLab tem como objetivos promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação entre pesquisadores.

Em 2017, a competição acontece pela segunda vez no Brasil, uma realização do British Council em parceria com o CNPq, a Confap, a Fapesp e o Museu do Amanhã.

Acesse aqui a lista completa com os semifinalistas.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social do Confap, com informações do British Council e acréscimos.