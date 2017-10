Fazenda discute harmonização de ICMS em sete Estados

Data de publicação: 31 de outubro de 2017 - 19:00

O superintendente de Informações Fiscais, Alaor Soares Barreto, recebe nesta quarta-feira, dia 1º, na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Grupo de Trabalho (GT) do Consórcio Brasil Central (BrC) que vai propor a minuta de lei para a primeira harmonização de alíquotas de ICMS entre as unidades consorciadas. Dessa reunião sai o documento que será apresentado aos governadores no próximo Fórum do BrC, no Maranhão, em 10 de novembro.

O superintendente explica que o GT definiu os produtos que serão listados para simular a harmonização das alíquotas em 2018. “Durante todo o dia, vamos avaliar os cenários propostos e analisar a minuta da lei para a primeira harmonização entre as unidades”, comentou Alaor Barreto. Sete Estados compõe o consórcio: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, além do Distrito Federal.

Comunicação Setorial- Sefaz