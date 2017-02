Festa infantil é inspirada nos policiais militares em Padre Bernardo

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 17:38

Policiais militares foram convidados especiais na festa de aniversário do pequeno Luiz Otávio, que mora em Padre Bernardo, município do Entorno do Distrito Federal, que fica a 255 km de Goiânia. O garoto comemorou 7 anos de idade no último sábado, dia 11, e o tema da festa foi inspirado na rotina de seus super-heróis favoritos: os policiais militares.

A corporação, feliz e grata pela escolha do pequeno e carismático Luiz Otávio, participou efetivamente da festa, figurando na mesa de doces, decorando a parede, por meio do cabo Dikas, um personagem de campanhas educativas da PM, e fisicamente, com a presença de alguns dos militares que trabalham no 17º Comando Regional, responsável pelas ações de policiamento no município.