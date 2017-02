Festival de Artes Cênicas começa nesta quarta-feira

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 13:30

O 1º Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo) começa nesta quarta-feira, dia 8, e vai até o dia 18, em Goiânia, com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC). Na programação, 12 espetáculos internacionais, nacionais e goianos, com a presença de grandes nomes das artes cênicas como Letícia Sabatella, Guido Campos Correa, Andrea Padilha, Victor Ávalos, José Regino, Angélica Nieto.

Os espetáculos e shows vão do drama à comédia, passando pelo teatro para bebês e pelo teatro ritual, e chegando até a dança contemporânea. Além da programação de espetáculos, o Fisgo também oferece oficinas de artes cênicas para a formação e aperfeiçoamento de profissionais e estudantes que desejam conhecer mais o trabalho de alguns convidados. Uma das oficinas é de Clown, com o argentino Victor Ávalos

O público também terá a oportunidade de participar das atividades com colombiana Angélica Nieto Cruz e a mexicana Patrícia Ordaz.

As aulas serão realizadas nos dias 10, 11, 14 e 15, das 9 às 13 horas. O aluno paga uma taxa de R$ 50 e deve fazer a inscrição pessoalmente na Central de Atendimento do Sesc Centro (Rua 15 com Rua 19, Centro de Goiânia).

O Festival foi concebido pelo ator Bruno Peixoto, do Teatro GTI, e conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) e apoio dos parceiros F2 Produções; Plano V Eventos e Cultura; WD Som e Iluminação; SESC Goiás.

Confira a lista das oficinas:

Fala e voz cantada (Abordagem à técnica Linklater)

Com Patrícia Ordaz (Cidade do México)

Com pós-graduação em Sabedoria da Voz, a ministrante também é especialista em elaboração de projetos de arte e graduada em Artes Cênicas pela Universidade Autônoma de Querétaro. Estudou música na mesma universidade e fez aulas de técnica vocal com professores como Luz Haydee Bermejo, Indira Pensado, Gabriela Herrera, Fabiola Garcia e Librado Anderson. Há mais de 10 anos atua como professora de técnicas vocais. Como cantora se aventurou em diferentes gêneros musicais como o reggae, Ska, Rock, Blues, Jazz e música popular tradicional do México. Desenvolveu pesquisa na área de teatro vocal e técnica Linklater.

A oficina: Ttraz abordagens sobre expressividade e uso das palavras. A aula é dirigida aos interessados em desafiar a voz, na busca de um reconhecimento da expressão e linguagem, oral e corporal, a partir do desenvolvimento da voz natural (abordagem à técnica Linklater).

Corpo Ritmo Raiz

Com Angélica Nieto Cruz (Calli/Colômbia)

Bailarina de dança contemporânea, docente e coreógrafa com experiência em gestão e produção cultural. Com formação em balé clássico e folclórico, seu interesse nas danças africanas e indígenas lhe concede uma identidade e um estilo próprio. Angélica também é assessora do Plano Nacional de Dança e Dança Viva do Ministério da Cultura da Colômbia.

A oficina: Nosso corpo possui informações ancestrais, que raramente são reconhecidas. O corpo não é apenas um instrumento através do qual podemos ser, mas também um constante veículo pelo qual podemos conhecer a nós mesmos e nos reencontrar no outro. Esta energia ancestral é influenciada pelo ar multicultural. Assim respiramos o ar africano, indigenista e europeu que se traduzem em movimento. Este workshop é para levar os participantes a experimentar e explorar ritmos diferentes despertando o seu movimento de memória/dança e reconhecendo sua raiz. E a partir desta experiência incentivar a improvisação e composição.

Clown – O Palhaço da América Latina

Com Victor Ávalos (PalhaçoTomate, Buenos Aires, Argentina)

Mais de 20 anos de risos e aplausos em 25 países ao redor do globo são apenas parte da história conturbada deste campeão da inflação. Desde 92 infla, sopra e dá vida a uma série de personagens loucos da comédia com balões.

A Oficina: Concentra em três pontos básicos: 1- A Construção do número e da Cena; 2- A composição do palhaço; 3- Técnicas de criação do riso. Através de exercícios e técnicas especialmente criados para a palhaçaria, os alunos irão compreender as maneiras de conseguir, mesmo não sendo engraçado, entrar em um estado de graça, criando diretrizes para o humor, bem como aprendendo truques usados para esse proposito. Detalhes externos e internos para encontrar o clown particular de cada intérprete. O workshop também inclui bibliografia e videografia de palhaçaria e técnicas do palhaço latino-americano.

Mais informações: (62) 3933-1700