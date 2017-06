Fica 2017 começa nesta terça em cerimônia no Cineteatro São Joaquim

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 18:05

Logo mais, às 19 horas, será aberta oficialmente, no Cineteatro São Joaquim, na cidade de Goiás, a 19ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – Fica 2017. A solenidade contará com a exibição do filme Caminho do Mar do diretor Bebeto Abrantes. A cerimônia de abertura faz homenagem aos 15 anos da data em que cidade de Goiás recebeu o título de patrimônio da humanidade. A noite será encerrada com Saraus de Vila Boa e com a abertura da Tenda Multiétnica – Povos do Cerrado, no Largo do Chafariz.

O Fica 2017 vai até domingo, dia 25, com programação que inclui uma série de oficinas, dezenas de filmes, além de extensa agenda cultural que reúne os mais variados estilos musicais. O festival, o maior na temática ambiental no mundo, é uma realização do Governo de Goiás por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Além das mostras já consolidadas na programação do festival, este ano há o lançamento da Mostra Uranium, em memória dos 30 anos do acidente com o Césio 137, e uma sequência especial de filmes sobre a água, em parceria com a Saneago. Também haverá o lançamento do livro do jornalista André Trigueiro (GloboNews), no sábado, dia 24, no jardim da casa de Cora Coralina, e estreia mundial do documentário Caminho do mar, produção dos diretores Bebeto Abrantes e Juliana de Carvalho exibida na abertura do festival.