Fica 2017 expande programação com novas mostras de cinema e lançamento de livro

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 7:45

A programação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental cresce a cada ano e com a 19ª edição não será diferente. O público poderá participar gratuitamente, a partir desta terça-feira, dia 20, de uma série de oficinas, acompanhar a exibição de dezenas de filmes, além da extensa agenda cultural que reúne os mais variados estilos musicais. Realizado pelo Governo de Goiás, o Fica 2017 vai até o dia 25 de junho, na cidade de Goiás.

Além das mostras já consolidadas na programação do festival, este ano há o lançamento da Mostra Uranium, em memória dos 30 anos do acidente com o Césio 137, e uma sequência especial de filmes sobre a água, em parceria com a Saneago. Também haverá o lançamento do livro do jornalista André Trigueiro (GloboNews), no dia 24 de junho, no jardim da casa de Cora Coralina, e estreia mundial do documentário “Caminho do mar”. A produção dos diretores Bebeto Abrantes e Juliana de Carvalho será exibida na abertura do Festival.

Outros destaques

O cronograma de atividades preparado para o primeiro dia do Fica 2017 já inclui, além da cerimônia de abertura, que será às 19h, no Cine Teatro São Joaquim, uma homenagem aos 15 anos da data em que cidade de Goiás recebeu o título de patrimônio da humanidade. A noite será encerrada com Saraus de Vila Boa em frente ao local e com a abertura da Tenda Multiétnica – Povos do Cerrado, instalada no Largo do Chafariz.

A manhã de quarta-feira, segundo dia do evento, começará com café da manhã com o ex-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Manoel Rangel, no jardim da casa de Cora Coralina. Também está previsto encontro com os realizadores do filme de abertura do Festival, fórum, oficinas e minicursos sobre cinema e meio ambiente. A exibição dos filmes do Fica Animado começará às 8h, da Mostra Competitiva, às 15h, da Mostra ABD Cine Goiás, às 19h30 e da Mostra Paralela do Cinema Brasileiro, às 21h.

A programação de quinta-feira, sexta-feira e sábado segue com a realização dos fóruns de cinema e meio ambiente, das oficinas e minicursos e do debate com os realizadores. Na sexta-feira, 23 de junho, será exibido o documentário “Hugo”, de Lázaro Ribeiro, que aborda a vida de um dos principais regionalistas brasileiros, Hugo de Carvalho Ramos. A apresentação do filme dentro da Mostra Paralela do Cinema Brasileiro será uma homenagem aos 122 anos do nascimento do autor e aos 100 anos da publicação de “Tropas e Boiadas”.

No último dia do Festival, haverá a I Mostra com audiodescrição, que terá início às 9h, no Cine Cora Coralina (UEG), e roda de conversa sobre o mesmo assunto, às 15h. A cerimônia de premiação da Mostra ABD Cine Goiás e da Mostra Competitiva será às 11h, no Cine Teatro São Joaquim. Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda encerram o Fica 2017.

Comunicação Setorial da Seduce