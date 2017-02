Filarmônica abre Temporada 2017 na quinta-feira

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 9:09

A Orquestra Filarmônica de Goiás abre a sua Temporada 2017 com um concerto a ser realizado na quinta-feira, dia 16, às 20h30, no Teatro Goiânia, com entrada gratuita.

Sob a regência de Neil Thomson, a Filarmônica apresentará as seguintes obras: Variations on America, do compositor americano Charles Ives; O duende das águas, de Dvorák; O Mandarim Maravilhoso, do húngaro Bartók e ainda Water, do compositor e instrumentista inglês Jonny Greenwood, considerado um dos maiores guitarristas da era moderna.

O Teatro Goiânia fica na Avenida Tocantins com a Rua 23, nº 252, Centro da capital.

Mais informações: (62) 3201-4685