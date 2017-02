Filme de estudantes da UEG é finalista em concurso

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 10:30

O curta-metragem Dejejum, dirigido pelo estudante de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Samuel Peregrino, é um dos finalistas do concurso SKY, promovido no Brasil pela SKY, em parceria com a DirecTV Latin America, o Sundance Channel, USC School of Cinematic Arts e a Creative Artists Agency (CAA).

No dia 2 de fevereiro, o filme foi um dos cinco selecionados entre 170 produções de até 10 minutos de duração. Agora, passarão pela escolha do júri popular, em votação pela internet. O diretor e a UEG podem ganhar duas bolsas de estudos pagos em certificados de barra de ouro no valor equivalente a R$ 16.250.

Dejejum é uma produção de 2014, e contou com a participação dos alunos Gustavo Furtado, Lucas da Silva Santos, Adan Souza, Alexandre Ferraz, Érico José, Ivamara Barros, Jônatas Borges e Pedro Gomes, então no primeiro ano do curso de Cinema e Audiovisual da UEG.

Humor negro

O filme conta a história do jovem J, que tem sua rotina diária transformada logo pela manhã, ao tomar o café da manhã. Em estilo road movie, com certo humor negro tarantinesco, a produção discute a banalização da violência.

“Quisemos mostrar que o estopim para violência pode ser qualquer coisa, simples ou complexa. Pode ser sexo, dinheiro, poder ou a privação do café da manhã, por exemplo. Penso que a violência é uma questão de oportunidade ou não”, explica Samuel Peregrino, que também assina o roteiro.

O curta já rendeu diversos prêmios, entre eles, Melhor filme na 13ª Mostra de Audiovisual Universitário da América Latina no Mato Grosso; Melhor filme pelo Júri ABD na VI Mostra Audiovisual UEG; Melhor curta nacional no Festival Universitário Set Curtas da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo.

Votar em Dejejum

O vencedor regional do DirecTV Cinema+ ganhará ainda um curso de verão na USC School of Cinematic Arts de Los Angeles (EUA). A votação será online e aberta ao público até dia 20 de fevereiro, e no dia 22 de março de 2017 será apresentado o vencedor.

Para votar, acesse o site. Assista ao filme aqui.

*Comunicação UEG