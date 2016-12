Filme goiano participará do Festival de Berlim 2017

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 11:05

O longa goiano As Duas Irenes é o primeiro filme patrocinado pelo Fundo de Cultura do Estado de Goiás a ser selecionado para o Festival de Berlim . O filme tem estreia mundial na Mostra Generation, com temática jovem. O Festival será realizado de 9 a 19 de fevereiro de 2017.

Longa de estreia do goiano Fabio Meira, As Duas Irenes foi filmado na cidade de Goiás, mesmo cenário do primeiro curta-metragem do diretor. Aborda a vida de Irene, uma menina de 13 anos que descobre um segredo do pai, que tem outra família e até uma filha de mesmo nome.

Também marca a estreia das atrizes Priscila Bittencourt e Isabela Torres, escolhidas após extensa pesquisa de elenco em Goiás e Brasília, em testes com 200 meninas. “Minha maior felicidade nesse filme é o trabalho com o elenco e a oportunidade de lançar duas atrizes jovens e incríveis”, diz o diretor.

Ele disse esperar que seu filme sirva como uma bandeira para o cinema brasileiro feito em Goiás, como o primeiro feito com o apoio do Fundo de Arte e Cultura a ser selecionado para uma mostra tão importante.“Estou muito orgulhoso, afinal o Festival de Berlim é um dos mais importantes do mundo”, comentou Fábio.

O filme foi produzido por Fabio e Diana Almeida, através das produtoras Roseira Filmes e Lacuna Filmes, em coprodução com a Balacobaco Filmes. Conta no elenco com Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto e Teuda Bara.

Outros brasileiros

Da gaúcha Cristiane Oliveira, A Mulher do Pai, filme ambientado na região fronteiriça do Rio Grande do Sul com o Uruguai também vai participar da mesma mostra. A obra acompanha o relacionamento entre uma menina de 16 anos (Maria Galant) e seu pai cego (Marat Descartes), por quem a garota fica responsável após a morte da avó.

O Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale, já tinha anunciado na última quarta-feira que os brasileiros Vazante, de Daniela Thomas, e Pendular, de Julia Murat também participarão do Festival na Mostra Paralela Panorama.