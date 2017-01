Fiscais embargam 950 hectares por desmatamento ambiental

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 19:00

A Operação Pasto Sujo – Avá, que visa o combate ao desmatamento ilegal e realizada por fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (Secima), lavrou 23 autos de infração e 15 termos de embargo no município de Colinas do Sul neste mês. Foram 950 hectares embargados, sendo 90 hectares de área de preservação permanente ou reserva legal. As multas alcançaram R$ 1,4 milhão.

A ação, realizada de 17 a 19 de janeiro, apreendeu quatro tratores e encontrou 12 tanques de piscicultura e duas barragens sem licenciamento. Duas atividades de aquicultura foram embargadas.