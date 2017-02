Fiscalização atua no camelódromo de Campinas

As Receitas Estadual e Federal, com o apoio das Polícias Civil e Militar realizaram nesta quinta-feira, dia 16, Operação Mercúrio no Camelódromo Ok, no Setor Campinas, em Goiânia, para apreender equipamentos eletrônicos e principalmente celulares à venda sem nota fiscal e pagamento de impostos. Foram selecionados oito alvos, ou bancas, cujos proprietários apresentaram distorções em movimentações bancárias, segundo detectou a Receita Federal.

A Secretaria da Fazenda está verificando se os comerciantes têm notas fiscais de entrada e saída das mercadorias e, também, inscrição no Cadastro de Contribuintes. Havendo irregularidades, as mercadorias são apreendidas e os proprietários são intimados a prestarem depoimentos na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT). No caso de descaminho, as irregularidades serão investigadas pela Receita Federal.

Os alvos foram escolhidos por suspeita de omissão de pagamento de impostos nas operações de venda, principalmente do ICMS. Participam da operação 20 servidores da Sefaz, 30 da Polícia Civil, 10 da Receita Federal e 36 integrantes do Batalhão Militar Fazendário.

O balanço da operação é apresentado neste momento, em entrevista coletiva na Sala de Reuniões da Sefaz do Bloco A, na Nova Vila.